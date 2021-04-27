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Политика
Сергей Шойгу: обстановка в Афганистане деградирует. РФ и Таджикистан отрабатывают отражение угроз
27 апреля, 2021 11:36
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MOD Russia/via Globallookpress.com
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании министров обороны стран ОДКБ заявил, что обстановка в Афганистане деградирует.
По словам Шойгу, Россия и Таджикистан отрабатывают совместное отражение возможных угроз с этого направления. Он подчеркнул, что у двух стран есть общие задачи по обеспечению безопасности в Центральной Азии.
С учетом сложной обстановке в Афганистане России будет оказывать поддержку Таджикистану, уделяя повышенное внимание двустороннему сотрудничеству в области обороны, сообщает телеграм-канал «РИА Новости».
Ранее Шойгу оценил военно-политическую обстановку в Донбассе и Черноморском регионе.
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