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Сергей Шойгу: обстановка в Афганистане деградирует. РФ и Таджикистан отрабатывают отражение угроз

Дмитрий Байков
27 апреля, 2021 11:36
1 мин
Дмитрий Байков
27 апреля, 2021 11:36
1 мин
MOD Russia/via Globallookpress.com
MOD Russia/via Globallookpress.com

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании министров обороны стран ОДКБ заявил, что обстановка в Афганистане деградирует.

По словам Шойгу, Россия и Таджикистан отрабатывают совместное отражение возможных угроз с этого направления. Он подчеркнул, что у двух стран есть общие задачи по обеспечению безопасности в Центральной Азии.

С учетом сложной обстановке в Афганистане России будет оказывать поддержку Таджикистану, уделяя повышенное внимание двустороннему сотрудничеству в области обороны, сообщает телеграм-канал «РИА Новости».

Ранее Шойгу оценил военно-политическую обстановку в Донбассе и Черноморском регионе.

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Сергей Шойгу
Минобороны
Афганистан
Политика
Россия
Таджикистан
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