Сергей Миронов призвал приучить людей отдыхать в России
Лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов обратился к чиновникам с требованием перестать грабить население России. По его словам, пандемия вынудила местных жителей остаться в стране, но цены на отдых стали заоблачными.
«Цены на российских курортах выросли на 50-150%, инфраструктура и сервис при этом не изменились. Туроператоры, отельеры и частники на фоне локдауна взвинтили расценки. А ответственные чиновники просто разводят руками: мол, рынок», — подчёркивает Миронов.
По его словам, разрешением ситуации срочно должны заняться специалисты из Ростуризма, ФАСа, профильных министерств, потому что иначе неясно, во что она выльется. Политик напомнил, что в период Олимпиады-2014 и ЧМ по футболу в России активно следили за ценами и старались их контролировать, дабы угодить иностранцам, однако когда дело дошло до местных граждан, ситуация перевернулась.
«Ради сиюминутной наживы упускается стратегическая цель: заняться, наконец, реальным развитием внутреннего туризма, и приучить людей отдыхать в России», — заключил он в своём Telegram-канале.
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