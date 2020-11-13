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Пока ситуация с пандемией новой коронавирусной инфекции не наладилась, а в некоторых регионах России введен режим самоизоляции, нужно поддерживать пенсионеров. Такое мнение выразил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Он считает, что государство должно компенсировать одиноким гражданам старше 65 лет расходы на курьеров.

В ряде субъектов страны вводятся ограничения для людей преклонного возраста из-за высоких рисков заражения COVID-19. В связи с этим пенсионерам приходится все чаще и чаще прибегать к службе доставки, чтобы приобрести лекарства и продукты питания.

«У одиноких пенсионеров фактически нет выбора – либо иди сам в магазин и подвергай себя опасности заболеть, либо плати курьеру. Или жди "тимуровцев". Кстати, если в магазин надо ехать, то это многим тоже придется делать за свой счет. Убежден, что в такой ситуации государство просто обязано помочь наименее защищенным гражданам», – цитирует пресс-служба «Справедливой России» Сергея Миронова.

По его мнению, регионы сами должны определить размер выплат, исходя из экономической ситуации, расценок на услуги и уровень инфляции.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье супермаркеты и рынки поддержали пенсионеров в пандемию скидками на продукты.