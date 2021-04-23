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Политика
Сергей Миронов обозначил сроки своего нахождения на посту лидера объединенной партии
23 апреля, 2021 16:21
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State Duma Russia/via Globallookpress.com
Председатель партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» Сергей Миронов расставил все точки над «i» в вопросе длительности своего нахождения на данном посту. Он объяснил журналистам, что намерен быть лидером объединенной партии еще свыше двух лет.
«Я напомню, что в ходе съезда я был на два с половиной года избран председателем. Я вас уверяю, что в течение двух с половиной лет так оно и будет», – цитирует политика ТАСС.
Он убежден, что этот вопрос не будет подниматься до выборов в Госдуму, да и после – маловероятно.
Ранее в СМИ появилась информация о смене лидера справороссов – говорилось, что на место Миронова придет сопредседатель партии Захар Прилепин. Оказалось, что это просто фейк.
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