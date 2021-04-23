Оренбурженка добилась ужесточения наказания за домашнее насилие в РФ. В ГД примут поправки

Политика

Этой осенью в России примут законопроект об ужесточении наказания за домашнее насилие. Поправки будут внесены в статью 116.1 Уголовного кодекса РФ «Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию». О необходимости внести соответствующие изменения в существующие в стране порядки заявили в Конституционном суде.

Как оказалось, жительница Оренбургской области направила в КС жалобу о том, что родной брат систематически ее избивает. Однако согласно законам, принятым в стране, мужчину невозможно было привлечь к ответственности по всей строгости, поэтому избиения в семье продолжались.

Согласно статье 116.1 УК РФ, вновь провинившегося за нанесение побоев гражданина, могут оштрафовать на 40 тысяч рублей, либо назначить ему наказание в виде 240 часов обязательных работ/ до шести месяцев исправительных, либо арестовать на три месяца. В высшем судебном органе конституционного контроля в РФ посчитали, что статья не защищает права российских граждан в полной мере и решили исправить ситуацию. Поправки внесут в Госдуму в течение полугода.

Как отметил первый заместитель председателя комитета по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов, законопроект будет рассмотрен после выборов в ГД, передает газета «Известия».

Ранее уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила педагогам и врачам контролировать в стране домашнее насилие.