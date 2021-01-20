Политика

Либерально-демократическая партия России отреагировала на известие о слиянии трех политических партий в одну. В Telegram-канале «Лидеры ЛДПР 3.0» появился пост о том, что «Справедливая Россия» давно себя изжила, лидер фракции Владимир Жириновский сделал репост этой записи в свой Telegram-канал.

«По-моему, в 2006 году тогдашняя «Родина», «Партия жизни» и «Партия пенсионеров» объединились, создали СР. Но каков итог? За эти годы СР становилась «левой ногой ЕР», партией-белоленточницей, разваливалась, раскалывалась, воровала идеи ЛДПР, подбирала предателей по всем помойкам. К 2016 году отвалилась «Родина», партийное объединение распалось, рейтинг растерялся. Надо признать, что Миронов - рудимент. Геологи, расходитесь! Ваши гробницы уже давно разграблены», – говорится в опубликованном сообщении.

Также представители либерально-демократической партии полагают, что присоединение партии «За правду» к «Справедливой России» говорит о ее несостоятельности.

Ранее сообщалось о том, что «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» решили объединиться незадолго до выборов в Госдуму.