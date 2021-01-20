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Три политические партии РФ сольются в одну. К ней могут присоединить КПРФ и ЛДПР

Марьям Ибрагимова
20 января, 2021 12:30
1 мин
Марьям Ибрагимова
20 января, 2021 12:30
1 мин
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Три политические партии страны – «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» – решили объединиться незадолго до выборов в Государственную Думу. О том, что слияние политических сил неизбежно состоится, заявил первый заместитель руководителя фракции СР Михаил Емельянов.

По его словам, пока никакие документы не подписаны, но скорее всего к концу текущей недели стороны подпишут соглашение, свидетельствующее об объединении. Известно, что переговоры вел лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

«Была поставлена цель - создать левую партию, левопатриотическую», – цитирует Емельянова ТАСС.

Вероятнее всего, слияние партий приведет к переименованию «Справедливой России». Сообщается также, что Миронов предложил объединиться КПРФ и ЛДПР, передает РИА Новости. Представители последних партий пока не прокомментировали предложение.

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ТЕГИ
Справедливая Россия
Госдума
Сергей Миронов
партии
1 мин
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