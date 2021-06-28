Сергей Миронов назвал заявления Евросоюза «актом политической шизофрении»
Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов прокомментировал заявление, принятое по итогам первого дня саммита ЕС в Брюсселе. В нем главы государств и правительств Евросоюза поручили внешнеполитической службе ЕС под руководством Жозепа Борреля изучить варианты введения новых антироссийских санкций, а также возможности для диалога с РФ. Политик убежден в неадекватности данного суждения, он назвал его «актом политической шизофрении».
«Выглядит это до крайности нелепо. Вы определитесь, господа: чего вы хотите? Наказать или принудить к чему-либо Россию совершенно бесполезно. Хотите испортить нам жизнь? А вы уверены, что вам-то от этого лучше станет? Хотите показать свою крутость?», — обратился Миронов к зарубежным коллегам, коих он называет партнерами в кавычках.
Парламентарий убежден, что в Брюсселе изначально относятся к любым действиям, предпринимаемым властями РФ, как к вредоносным, поскольку России в этой игре досталась роль «плохих парней», написал политик в своем Telegram-канале.
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