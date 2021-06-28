«Иисус Христос был бисексуалом»: Сергей Лавров написал статью о принципах мироустройства
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров написал статью о принципах глобального мироустройства, в которой расписал о там, как развиваются отношения России с США после встречи лидеров государств в Женеве.
По словам министра, диалог президентов Владимира Путина и Джо Байдена был довольно конструктивным, и, казалось, в скором времени страны выйдут на новый уровень сотрудничества и взаимодействия по ряду вопросов. К тому же, лидер РФ четко заявил на встрече с американским коллегой, что «результат на всех направлениях возможен исключительно через нахождение обоюдоприемлемого баланса интересов строго на паритетных началах». И это заявление было принято. Однако почти сразу же после саммита США вернулись к прежним позициям, в которых звучат такие выражения как «мы Москве указали», «выдвинули требования», «четко предупредили», стали вновь доносится угрозы о том, какому давлению может подвергнуться Москва в случае отказа соблюдать выдуманные правила.
«Концепция «правил» проявляется и в покушении не только на международное право, но и на саму природу человека. В школах ряда западных стран детей в рамках учебных программ убеждают, что Иисус Христос был бисексуалом», — написал в своей статье Лавров.
Глава МИД отметил, что сейчас «идёт атака на основы всех мировых религий, на генетический код ключевых цивилизаций планеты». Министр убеждён, что США добиваются раскола мирового православия, пропагандируя активно идеи ЛГБТ и либеральную концепцию «безграничной вседозволенности», цитирует Лаврова «Коммерсантъ».
Ранее в Беларуси заявили о том, что вооруженное столкновение в республике может начаться из-за религии.