kremlin.ru

Есть причины считать, что оппозиционный политик Алексей Навальный был отравлен боевым отравляющим веществом в тот момент, когда его перевозили в Германию, или когда он уже находился там. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Вместе с тем министр заявил, что на санкции против России, которые последовали со стороны ЕС после отравления Навального, российская сторона ответит зеркально. По словам Лаврова, санкционный список уже подготовлен и будет вскоре представлен немецкой стороне. Ответные ограничительные меры затронут официальных лиц Германии и Франции, передаёт «Комсомольская правда».

Напомним, в середине октября Евросоюз принял санкции в отношении шести россиян, которых ЕС объявил причастными к отравлению оопозиционера Навального.