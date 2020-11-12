Политика
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Сегодня Политика
Новости Политика
Русская планета
Политика

Сергей Лавров заявил об отравлении Навального в ФРГ. Россия ответит санкциями

Антон Мельников
12 ноября, 2020 14:30
1 мин
kremlin.ru
kremlin.ru

Есть причины считать, что оппозиционный политик Алексей Навальный был отравлен боевым отравляющим веществом в тот момент, когда его перевозили в Германию, или когда он уже находился там. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Вместе с тем министр заявил, что на санкции против России, которые последовали со стороны ЕС после отравления Навального, российская сторона ответит зеркально. По словам Лаврова, санкционный список уже подготовлен и будет вскоре представлен немецкой стороне. Ответные ограничительные меры затронут официальных лиц Германии и Франции, передаёт «Комсомольская правда».

Напомним, в середине октября Евросоюз принял санкции в отношении шести россиян, которых ЕС объявил причастными к отравлению оопозиционера Навального.

темы
санкции
Алексей Навальный
Германия
Сергей Лавров
ЕС
отравление
ПОДДЕРЖАТЬ ПРОЕКТ
Нравится Русская планета? Поддержи
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
Всё, что действительно важно - в рассылке "Русской Планеты"
Спасибо за подписку!
Вы уже подписаны
Ошибка!