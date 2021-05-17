Сергей Лавров заявил о «позоре» Чехии. Республика «расхлёбывает» его последствия уже семь лет

Политика

Чешские власти до сих пор «с позором расхлебывают» инциденты со взрывами на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Ранее во взрывах обвинили спецагентов из России.

«Видите, с каким позором сейчас в Чехии расхлебывают историю со взрывами, которые произошли семь лет назад. – заявил Лавров в ходе пресс-конференции. - Никто до сих пор не смог объяснить, чем же все эти годы занимались следственные органы».

Министр отметил, что сотрудники чешских следственных органов путаются в показаниях и раз от раза предлагают новые версии случившегося.

Он подчеркнул, что Чехии не следовало выдворять из страны сотрудников российской дипмиссии до окончания следствия. При это Лавров сомневается, что расследование инцидентов со взрывами «закончится каким-то конкретным результатом», передаёт «РБК».

Напомним, 17 апреля Прага обвинила Москву в причастности к взрывам на складах во Врбетице. В связи с этим из республики было выслано 18 российских дипломатов. Россия ответила выдворением со своей территории 20 представителей Чехии. Неделей ранее глава чешского МИД признал, что отношения с Россией достигли наиболее низкой точки с 1989 года.