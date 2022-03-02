Сергей Лавров заговорил о ядерной войне в связи с ситуацией вокруг Украины
Если будет развязана третья мировая война, то она станет ядерной и разрушительной. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу Al Jazeera.
Министра попросили прокомментировать слова президента США Джо Байдена. Ранее тот заявлял, что вводимые из-за ввода войск в Украину санкции против России являются «самыми масштабными в истории». Кроме того, по словам американского лидера, альтернативой санкционным ограничениям является третья мировая война.
Отвечая на это Лавров заявил, что такая война обязательно будет ядерной.
«Третья мировая война будет ядерной и разрушительной», — заявил Лавров в интервью.
Также министр признался, что некоторых санкций Россия не ожидала. Об этом рассказывает ФБА «Экономика сегодня».
Ранее стало известно, что Сергея Лаврова демонстративно отказались слушать иностранные коллеги.