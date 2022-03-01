Сергей Лавров встретился с неожиданным поведением дипломатов – его «щелкнули по носу»
Министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова не стали слушать на конференции по разоружению в Женеве. В момент его выступления – часть делегатов просто вышла из зала. Для министра это уже второй дипломатический «укол» от западных стран.
Об инциденте на конференции по разоружению рассказало агентство France-Presse. Лавров выступал перед делегациями стран-участниц в формате видеотрансляции. После того как началась его речь, часть западных представителей бойкотировали выступление российского министра.
«Дипломаты демонстративно покинули зал в начале речи Лаврова, которая была записана заранее», - рассказывает France-Presse.
По словам агентства, бойкот в адрес Лаврова был принят аплодисментами. Из присутствующих в зале остались только представители Йемена, Алжира, Венесуэлы, Сирии и Туниса, пишет агентство.
Примечательно, что Лавров планировал присутствовать на конференции лично. Этому помешал предыдущий дипломатический «укол». Министр просто не смог добраться до Женевы, поскольку страны ЕС закрыли свое воздушное пространство для российских самолётов в ответ на ввод войск в Украину.