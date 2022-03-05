Сергей Лавров: Владимир Зеленский «немножко грубил своим кураторам»
Президент Украины Владимир Зеленский хочет спровоцировать конфликт между НАТО и Россией. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
По словам Лаврова, Зеленский сильно расстроен невмешательством НАТО в ситуацию на Украине. Сейчас он стремится спровоцировать конфликт между Альянсом и Россией.
«Озлобленные заявления господина Зеленского», - сказал Лавров, являются подтверждением его желания втянуть НАТО в конфликт с Россией.
Лавров напомнил о последнем заявлении Зеленского в адрес НАТО, в котором тот негодовал по поводу нежелания Альянса устанавливать бесполетную зону над Украиной.
По мнению Лаврова, Зеленский сейчас, как и раньше, не надеется на урегулирование конфликта путем переговоров, напротив, он стремится решить вопрос вовлечением НАТО и поэтому он «немножко грубил своим кураторам», - пишет «РИА Новости».