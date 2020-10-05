В клинике «Шарите» не нашли ядов в анализах Алексея Навального

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Врачи в берлинской клинике «Шарите» не обнаружили в анализах блогера Алексея Навального боевых отравляющих веществ. Об этом сегодня заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе встречи с представителями Ассоциации европейского бизнеса в России.

Лавров напомнил, что врачи в Омске не обнаружили следов боевого яда в анализах пациента. Также они предоставили все результаты своей работы немецким специалистам.

«Но, обращаю ваше внимание, что и в клинике Charite не обнаружили никаких отравляющих веществ в его анализах, а сделали это уже в клинике бундесвера», - отметил глава дипломатического ведомства. При этом Лавров заявил, что не известно, действительно ли французские и шведские специалисты, которые подтвердили наличие ядов, сами брали анализы у Навального, пишут «Известия».

По словам постпреда РФ при ОЗХО Александра Шульгина, Россия не будет верить на слово Западу и продолжит добиваться получения подробных результатов анализов и их тщательно изучат российские эксперты.