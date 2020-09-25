Постпред РФ при ОЗХО: анализами Алексея Навального «играют в пинг-понг»
Россия не примет на слово выводы Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) по делу Алексея Навального.
По словам постпреда РФ при ОЗХО Александра Шульгина, Россия не будет верить на слово Западу и продолжит добиваться получения подробных результатов анализов и их тщательно изучат российские эксперты.
Шульгин заявил, что пока германские власти и ОЗХО «играют в пинг-понг в отношении российских запросов». Сначала в Германии ответили, что за документальными и медицинскими материалами, свидетельствующими якобы об отравлении Навального, России следует обратиться в ОЗХО. Однако в организации, сославшись на политику конфиденциальности, за всеми разъяснениями отправили обратно к немецкой стороне.
Россия рассчитывает, что материалы все же будут получены от ОЗХО или от германской стороны. «После этого российские эксперты все тщательно изучат и сделают свои выводы», - приводит слова постпреда РФ при ОЗХО «Интерфакс».
Ранее один из создателей «Новичка», доктор химических наук Леонид Ринк сравнил эффективность боевой отравляющей системы с применением ядерной бомбы такого же объема или веса.