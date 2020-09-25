Создатель «Новичка» сравнил его с ядерной бомбой

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Эффективность боевой отравляющей системы «Новичок» сравнима с применением ядерной бомбы такого же объема или веса. Об этом заявил один из создателей вещества, доктор химических наук Леонид Ринк.

По словам специалиста, «Новичок» обладает рядом преимуществ в сравнении с ядерной бомбой. В случае его применения вся материальная часть противника остается невредимой. В таком случае нет необходимости восстанавливать дома и технику.

Также Ринк подчеркнул, что после того, как уехавший в США Вил Мирзаянов опубликовал книгу, в которой описал «Новичок», изготовить его могла любая химическая лаборатория мира. Доступ к нему был у немецкой разведки еще с 90-х годов. Россия прекратила его разработки в 1992 году. При этом в 2017 уничтожила весь запас под контролем ОЗХО, пишет «ПолитЭксперт».

Бутылку с водой, с помощью которой якобы пытались отравить Алексея Навального, могли подготовить в любой точке земного шара. Об этом Ринк заявил ранее.

По словам Ринка, нанесение яда из группы «Новичок» на бутылку в томской гостинице привело бы не только к смерти самого Навального, но и всех, кто ее трогал.