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Политика
Сергей Лавров рассказал о предателях среди дипломатов
14 мая, 2022 16:25
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Kremlin Pool/Global Look Press
Глава МИД России Сергей Лавров рассказал о попытках Запада завербовать российских дипломатов.
«Предателей среди дипломатов найти не удалось». Попытки завербовать их предпринимались, заявил Лавров во время своего выступления на заседании Совета по внешней и оборонной политике.
Дипломаты продолжают добросовестно выполнять свою работу в интересах России, несмотря на давление, которое на них оказывается, пишет «РИА Новости».
Сергей Лавров рассказал о тщетных потугах западных политиков.
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