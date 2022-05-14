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Политика
Сергей Лавров рассказал о тщетных потугах западных политиков
14 мая, 2022 15:47
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MFA Russia/via Globallookpress.com
Западным политикам надо понять, что их потуги изолировать Россию обречены. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Потуги» Запада изолировать Россию «обречены», - заявил глава МИД РФ на заседании Совета по внешней и оборонной политике.
По словам Лаврова, такое вслух говорить неполиткорректно, однако многие на Западе об этом уже говорят. Пока высказываются об этом «негромко, в кулуарах», - пишет «РИА Новости».
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