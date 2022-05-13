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Политика
Сергей Лавров «послал» иностранного журналиста к павлинам
13 мая, 2022 18:23
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MFA Russia/via Globallookpress.com
Министр иностранных дел России Сергей Лавров «послал» журналиста издания «Настоящее время»* (признано в РФ иноагентом) к павлинам.
В Душанбе журналист попытался задать вопрос, проходящему быстрым шагом после пресс-конференции Лаврову. «С павлинами поговори», - ответил глава МИД РФ.
Официальный представитель МИД Мария Захарова также отказала в беседе иностранным журналистам, отметив, что у них был шанс задать вопросы во время пресс-конференции, пишет «ПолитЭксперт».
Павлины, живущие на территории правительственной резиденции в Душанбе, не раз прерывали своими криками пресс-конференцию Лаврова.
По завершении пресс-подхода министр в шутку предложил обсудить остальное с павлинами.
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