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Политика
Сергей Лавров рассказал о «накачивании» США и НАТО вооружением украинской армии
24 мая, 2021 13:01
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MFA Russia/via Globallookpress.com
США и НАТО расширяют свою военную деятельность на Украине и «накачивают» украинскую армию вооружением. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Лавров обратил внимание на то, что США и страны НАТО наращивают военную активность на территории Украины, а также в Черном море. Украинскую армию «накачивают» вооружениями и оказывают ей финансовую и материальную помощь. Военные специалисты альянса проводят обучение ВСУ натовским методам ведения войны, заявил Лавров в интервью газете «Аргументы и факты».
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