Сергей Лавров рассказал о «накачивании» США и НАТО вооружением украинской армии

Политика

США и НАТО расширяют свою военную деятельность на Украине и «накачивают» украинскую армию вооружением. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Лавров обратил внимание на то, что США и страны НАТО наращивают военную активность на территории Украины, а также в Черном море. Украинскую армию «накачивают» вооружениями и оказывают ей финансовую и материальную помощь. Военные специалисты альянса проводят обучение ВСУ натовским методам ведения войны, заявил Лавров в интервью газете «Аргументы и факты».

Киев окопался: Украина обустроила 400 км противотанковых рвов на границе с Россией.