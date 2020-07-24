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Сергей Лавров провел важные переговоры с турецким коллегой

Дмитрий Байков
24 июля, 2020 07:56
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фото: Kremlin.ru

Между министрами иностранных дел России и Турции Сергеем Лавровым и Мевлютом Чавушоглу состоялись важные телефонные переговоры.

Как сообщается на сайте российского МИДа, во время телефонного разговора обсуждался армяно-азербайджанский конфликт и пути его скорейшего разрешения. Была достигнута договоренность развивать взаимодействие для обеспечения мирного решения проблемы в регионе.

Также главы дипломатических ведомств пришли к соглашению о продолжении диалога между Турцией и Россией по вопросам борьбы с распространением коронавирусной инфекцией, пишет «ПолитЭксперт».

Ранее Лавров заявил о возможности использования штамма коронавируса террористическими организациями.

темы
Россия
Турция
политика
Сергей Лавров
МИД
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