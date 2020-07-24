Новости Политика
Политика
Сергей Лавров провел важные переговоры с турецким коллегой
24 июля, 2020 07:56
1 мин
фото: Kremlin.ru
Между министрами иностранных дел России и Турции Сергеем Лавровым и Мевлютом Чавушоглу состоялись важные телефонные переговоры.
Как сообщается на сайте российского МИДа, во время телефонного разговора обсуждался армяно-азербайджанский конфликт и пути его скорейшего разрешения. Была достигнута договоренность развивать взаимодействие для обеспечения мирного решения проблемы в регионе.
Также главы дипломатических ведомств пришли к соглашению о продолжении диалога между Турцией и Россией по вопросам борьбы с распространением коронавирусной инфекцией, пишет «ПолитЭксперт».
Ранее Лавров заявил о возможности использования штамма коронавируса террористическими организациями.
1 мин