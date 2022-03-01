Сергей Лавров призвал «вернуть домой» американское ядерное оружие
Больше всего Россию смущает тот факт, что Украина может обрести ядерное оружие, а это недопустимо. Такое заявление на конференции по разоружению сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
По его словам, республика обладает ядерными технологиями, доставшимися ей еще со времен СССР, а также спецтехникой для доставки соответствующего оружия из-за рубежа. Россия не может просто наблюдать за этим, поскольку режим президента Украины Владимира Зеленского с каждым днем становится все опаснее для соседствующих с нею стран.
Кроме того, Лавров раскритиковал решения властей Соединенных Штатов Америки по размещению ядерного оружия в Европе, хотя Договор о его нераспространении запрещает действия подобного рода.
«Давно пора вернуть американское ядерное оружие домой, а связанную с ним инфраструктуру в Европе полностью ликвидировать», - цитирует главу ведомства РИА Новости.
Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко после переговоров России и Украины испугался, что конфликт может стать планетарным.