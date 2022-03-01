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Политика
Александр Лукашенко боится перерастания конфликта на Украине в мировую войну
1 марта, 2022 11:34
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president.gov.by/ru
Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с членами Совбеза республики рассказал о своих опасениях. По его словам, конфликт на Украине может перерасти в конфликт планетарного масштаба, но он надеется, что благоразумие в результате восторжествует.
При этом Лукашенко пояснил присутствующим - разлад вокруг Украины начался не в 2014-м году, восемь лет назад он обострился. До этого времени Запад не считался с установленными после распада СССР правилами игры и всячески провоцировал конфликты, обесценивая договоренности, что и привело к текущей ситуации в соседней республике, передает пресс-служба президента РБ.
Ранее Германия «взяла» на себя ответственность за спецоперацию РФ на Украине.
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