Сергей Лавров пошутил. В США осталось правильно понять юмор

Политика

Глава МИД России Сергей Лавров после переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном шуткой ответил на вопрос об ожидаемой встрече лидеров двух стран Владимира Путина и Джо Байдена.

Журналисты спросили у Лаврова, дала ли Москва согласие на встречу президентов двух государств. Глава российского внешнеполитического ведомства ответил: «мы же не таможня, чтобы давать добро», - пишет «ПолитЭксперт».

Сергей Лавров жестко отчитал британского журналиста.