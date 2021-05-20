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Политика
Сергей Лавров пошутил. В США осталось правильно понять юмор
20 мая, 2021 08:59
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MFA Russia/via Globallookpress.com
Глава МИД России Сергей Лавров после переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном шуткой ответил на вопрос об ожидаемой встрече лидеров двух стран Владимира Путина и Джо Байдена.
Журналисты спросили у Лаврова, дала ли Москва согласие на встречу президентов двух государств. Глава российского внешнеполитического ведомства ответил: «мы же не таможня, чтобы давать добро», - пишет «ПолитЭксперт».
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