Сергей Лавров ответил, почему Россия хочет свергнуть Владимира Зеленского
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в грубой форме ответил журналисту NBC на вопрос о том, является ли целью операции на Украине свержение «демократически избранного президента Зеленского». Глава МИДа посоветовал ознакомиться с заявлением президента России Владимира Путина от 24 февраля.
«Все ответы на вопросы, которые вы сейчас задали, содержатся в его обращении. Там всё было сказано очень чётко. Мы не видим возможности признавать демократическим правительство, которое угнетает и применяет методы геноцида к своему собственному народу», - сказал Лавров.
Видео выступления министра публикует RT в своем Telegram.
Он попытался задеть корреспондента, отметив, что «такой серьезный журналист не ознакомился с заявлением президента».
Ранее жители Киева заявили: они боятся, что Москва поставит свою власть.