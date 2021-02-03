Политика

Глава МИД России Сергей Лавров отправил верховному представителю Евросоюза по иностанным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю видео о том, как жестко действует полиция на Западе против участников несанкционированных митингов. Он недоволен, что происходящие в России события на Западе «освещаются специфично и однобоко».

По мнению главы внешнеполитического ведомства, «истерика, которую мы слышали в связи с судебным процессом по делу Навального, зашкаливает».

Министр указал, что в США, во Франции, Германии и других странах за выход демонстрантов на проезжую часть и воспрепятствование нормальной работе транспорта назначают большие штрафы и много лет тюрьмы.

«Полиция разбирается с ними гораздо жестче, чем наши правоохранители в отношении участников незаконных акций», - сказал Лавров.

Он решил подтвердить дискуссию фактами и заявил: «Мы подготовили видеоряд, как незаконные акции подавляются на Западе и как наша полиция реагирует на бесчинства у нас». Его слова приводит ТАСС.

Ранее сообщалось о новой тактике силовиков для разгона протестующих 2 февраля.