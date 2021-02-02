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Общество

Силовики придумали новую тактику задержания протестующих

Антон Мельников
2 февраля, 2021 23:39
1 мин
Антон Мельников
2 февраля, 2021 23:39
1 мин
«Русская планета» / Анастасия Красильникова
«Русская планета» / Анастасия Красильникова

В Москве и Санкт-Петербурге сотрудники силовых служб применяют новую тактику задержания протестующих.

Сотрудники отсекают от большой колонны протестующих группу из 10-20 человек и прижимают к стенке. После, всех из группы задерживают.

Такой метод, по сообщениям Telegram-канала Znak.com, замечен в Москве в Дмитровском переулке. Корреспондент «Русской планеты» Анастасия Красильникова сообщила, что в Петербурге силовики также «разрывали» протестующих на группы и задерживали.

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Санкт-Петербург
протесты
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