Силовики придумали новую тактику задержания протестующих

Общество

В Москве и Санкт-Петербурге сотрудники силовых служб применяют новую тактику задержания протестующих.

Сотрудники отсекают от большой колонны протестующих группу из 10-20 человек и прижимают к стенке. После, всех из группы задерживают.

Такой метод, по сообщениям Telegram-канала Znak.com, замечен в Москве в Дмитровском переулке. Корреспондент «Русской планеты» Анастасия Красильникова сообщила, что в Петербурге силовики также «разрывали» протестующих на группы и задерживали.