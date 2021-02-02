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Общество
Силовики придумали новую тактику задержания протестующих
2 февраля, 2021 23:39
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«Русская планета» / Анастасия Красильникова
В Москве и Санкт-Петербурге сотрудники силовых служб применяют новую тактику задержания протестующих.
Сотрудники отсекают от большой колонны протестующих группу из 10-20 человек и прижимают к стенке. После, всех из группы задерживают.
Такой метод, по сообщениям Telegram-канала Znak.com, замечен в Москве в Дмитровском переулке. Корреспондент «Русской планеты» Анастасия Красильникова сообщила, что в Петербурге силовики также «разрывали» протестующих на группы и задерживали.
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