Сенатор заявил о вмешательстве в российские выборы за четыре с половиной месяца до их проведения
В ходе ближайших выборов в Государственную думу РФ, которые пройдут 19 сентября 2021 года, будут замечены попытки вмешательства извне. Об этом спустя два часа после подписания указа о назначении даты проведения выборов в Госдуму заявил сенатор Совета федерации Андрей Клишас.
По его словам, попытки повлиять на выборы из-за границы будут, но повлиять на них не получится, поскольку все будет очевидно. Клишас убеждён, что действующее российское законодательство позволит провести выборы при соблюдении всех международных норм и сохранить доверительное отношение к результатам голосования.
«Избирательное законодательство в России одно из лучших и учитывает все современные мировые практики, оно обеспечивает представительный характер власти и доверие граждан как к процедуре, так и к результатам выборов», - привод его слова РИА «Новости».
Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении даты выборов.