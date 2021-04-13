Семь стран потребовали от России прекратить «угрожающие» передвижения войск

Политика

Представители Великобритании, Германии, Италии, Канады, Франции, Японии и США (входят в «Большую семёрку» (G7) потребовали от России прекратить провокации на украинской границе. Они назвали передвижения российских вооруженных сил «угрожающими и дестабилизирующими».

Совместное заявление семи стран опубликовано на сайте Госдепа. Документ подписан представителем Евросоюза по иностранным делам Жозепом Боррелем.

Главы МИД стран раскритиковали «масштабные передвижения войск без предварительного уведомления». В документе говорится: «Мы призываем Россию прекратить провокации и немедленно снизить напряженность в соответствии с её международными обязательствами».

Москве напомнили о принципе «прозрачности передвижения военных», который она подписала в рамках сотрудничества с ОБСЕ. В разгорающемся конфликте страны выразили поддержку Украине.

Ранее в Киеве заявили о 80 тысячах российских военных на границе. Кремль ранее объяснял, что маневры России проходят внутри страны и не угрожают другим государствам.