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Политика

Семь стран потребовали от России прекратить «угрожающие» передвижения войск

Лилия Караева
13 апреля, 2021 09:41
2 мин
Лилия Караева
13 апреля, 2021 09:41
2 мин
G7
Keystone Press Agency/Globallookpress

Представители Великобритании, Германии, Италии, Канады, Франции, Японии и США (входят в «Большую семёрку» (G7) потребовали от России прекратить провокации на украинской границе. Они назвали передвижения российских вооруженных сил «угрожающими и дестабилизирующими».

Совместное заявление семи стран опубликовано на сайте Госдепа. Документ подписан представителем Евросоюза по иностранным делам Жозепом Боррелем.

Главы МИД стран раскритиковали «масштабные передвижения войск без предварительного уведомления». В документе говорится: «Мы призываем Россию прекратить провокации и немедленно снизить напряженность в соответствии с её международными обязательствами».

Москве напомнили о принципе «прозрачности передвижения военных», который она подписала в рамках сотрудничества с ОБСЕ. В разгорающемся конфликте страны выразили поддержку Украине.

Ранее в Киеве заявили о 80 тысячах российских военных на границе. Кремль ранее объяснял, что маневры России проходят внутри страны и не угрожают другим государствам.

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