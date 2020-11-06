Секретная служба США приготовилась к объявлению Джо Байдена президентом

Официальная страница в Instagram Джо Байдена

В пятницу 6 ноября кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден может объявить о победе. На это указывает тот факт, что Секретная служба США усиливает меры безопасности в Уилмингтоне, где планируется его выступление.

Представители предвыборной кампании уведомили Секретную службу, что 6 ноября Байден будет использовать конференц-зал в Уилмингтоне для важного заявления, пишет The Washington Post. На этой неделе он уже выступал там.

Задача Секретной службы - охрана президента и вице-президентов, а также кандидатов на эти должности.

Напомним, 3 ноября в США прошли выборы президента. На данный момент, предположительно, у Байдена 253 голоса выборщиков, а у Трампа - 213.

Ранее телеканалы в США прервали выступление Трампа после его заявлений в эфире о махинациях оппонентов. Ведущие объяснили прекращение трансляции тем, что сказанное президентом «по большей части полностью неверно».