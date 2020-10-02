Сегодняшние учения в России оказались тренировкой масштабного замысла Путина

Kremlin.ru

Прошедшая 2 октября тренировка по гражданской обороне была подготовкой к масштабным учениям. Они запланированы президентом России Владимиром Путиным на 2021 год.

Об этом сказал министр РФ по делам гражданской обороны Евгений Зиничев. «Прошу... помнить, что сегодняшняя тренировка — это подготовка к масштабным учениям под руководством президента РФ Владимира Путина в 2021 году», - отметил он.

Он напомнил, что большинство поставленных задач решаются как в военное, так и в мирное время. Зиничев потребовал исключить формальный подход к делу.

Министр считает, что полученные в ходе тренировочных учений навыки понадобятся в борьбе с чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера, передает телеканал «360».

2 октября сообщалось об учениях по всей России. Время запуска сирен определяли главы регионов.