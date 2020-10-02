Политика
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Политика
Новости Политика
Русская планета
Политика

Сегодняшние учения в России оказались тренировкой масштабного замысла Путина

Лилия Караева
2 октября, 2020 18:37
1 мин
Владимир Путин
Kremlin.ru

Прошедшая 2 октября тренировка по гражданской обороне была подготовкой к масштабным учениям. Они запланированы президентом России Владимиром Путиным на 2021 год.

Об этом сказал министр РФ по делам гражданской обороны Евгений Зиничев. «Прошу... помнить, что сегодняшняя тренировка — это подготовка к масштабным учениям под руководством президента РФ Владимира Путина в 2021 году», - отметил он.

Он напомнил, что большинство поставленных задач решаются как в военное, так и в мирное время. Зиничев потребовал исключить формальный подход к делу.

Министр считает, что полученные в ходе тренировочных учений навыки понадобятся в борьбе с чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера, передает телеканал «360».

2 октября сообщалось об учениях по всей России. Время запуска сирен определяли главы регионов.

темы
Владимир Путин
МЧС
учения
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
Всё, что действительно важно - в рассылке "Русской Планеты"
Спасибо за подписку!