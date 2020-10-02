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Общество
Сегодня по всей России завоют предупреждающие сирены и прервется телевещание
2 октября, 2020 11:49
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Piqsels.com
В пятницу 2 октября по всей России завоют оповещающие сирены. Конкретное время запуска определено главами регионов.
Запуск электросирен и громкоговорителей предусмотрен в рамках тренировки по гражданской обороне. Москвичей не станут пугать воем сирен.
В МЧС обратились к россиянам с просьбой сохранять спокойствие. Отмечается, что в ряде регионов будет заменен сигнал телевидения и радио, пишет ТАСС.
По данным «Русской планеты», в Санкт-Петербурге сирены оповещения уже сработали.
Ранее в МЧС рассказали, как изготовить антисептик от коронавируса.
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