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Сегодня по всей России завоют предупреждающие сирены и прервется телевещание

Лилия Караева
2 октября, 2020 11:49
1 мин
Сирены
Piqsels.com

В пятницу 2 октября по всей России завоют оповещающие сирены. Конкретное время запуска определено главами регионов.

Запуск электросирен и громкоговорителей предусмотрен в рамках тренировки по гражданской обороне. Москвичей не станут пугать воем сирен.

В МЧС обратились к россиянам с просьбой сохранять спокойствие. Отмечается, что в ряде регионов будет заменен сигнал телевидения и радио, пишет ТАСС.

По данным «Русской планеты», в Санкт-Петербурге сирены оповещения уже сработали.

Ранее в МЧС рассказали, как изготовить антисептик от коронавируса.

темы
МЧС
учения
сирены
1 мин
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