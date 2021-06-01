Сдача суверенитета - тема номер один в повестке Минска и Москвы? Ответ «фюрера» говорит за себя
На встрече президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи не обсуждалась «сдача» суверенитета и независимости. Вопрос номер один в повестке Минска и Москвы - экономика.
Об этом сказал глава республики Александр Лукашенко. Он заверил, что на фоне обсуждения вопросов интеграции тема независимости страны не затрагивалась.
«Чтобы не было инсинуаций типа того, что мы сдаем свой суверенитет и независимость. Мы вообще об этом не говорили. Мы решали конкретные вопросы, которые помогут сблизить нас с Российской Федерацией», - сказал президент.
По его словам, главный вопрос переговоров с Путиным - обеспечение равных прав на ведение деятельности компаниями и физлицами.
«Наиважнейший вопрос. Будет экономика — все вопросы порешаем», — подчеркнул Лукашенко. Его слова приводит «СБ. Беларусь сегодня».
Ранее Лукашенко рассказал, что было в черном чемодане, который он привез на переговоры с Путиным. Дипломат и его содержимое стали главной интригой встречи в Сочи.