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Политика
Санкции от 27 стран одобрены: «черный» список в отношении Беларуси продолжает расширяться
16 июня, 2021 14:36
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President.gov.by
Европослы от 27 стран одобрили четвертый пакет санкций в отношении Беларуси. Таким образом, «черный» список продолжает расширяться: его дополнили 78 физических лиц и 7 компаний.
Физлицам запрещено выдавать визы, будут заморожены их активы в ЕС. Об этом сообщает «Интерфакс».
Четвертый пакет санкций еще не работает. Его предстоит утвердить 21 июня в Совете ЕС и опубликовать в Официальном журнале Союза.
Постоянные представители ЕС объясняют санкции инцидентом с принудительной посадкой самолета 23 мая и задержанием оппозиционера Романа Протасевича.
Накануне сообщалось, что новый «подарок» Беларуси от Евросоюза уже на подходе.
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