Новый «подарок» Беларуси от Евросоюза уже на подходе
16 июня постоянные представители стран-членов Евросоюза согласуют новые санкции в отношении Беларуси. Это следует из повестки Комитета постпредов государств ЕС, который был опубликован днём ранее.
Согласно расписанию заседания, в среду члены должны принять «исполнительное решение и постановление (Европейского – прим.) Совета в отношении ограничительных мер в связи с ситуацией в Беларуси».
Предварительного обсуждения мер против республики, которые принял Евросовет, не будет. Утверждение должно пройти без этой процедуры.
Окончательно новые антибелорусские санкции вступят в силу после их публикации в Официальном журнале ЕС, отмечает «Интерфакс».
В июне Евросовет запретил самолётам авиакомпаний Беларуси заходить в воздушное пространство государств ЕС. Решение было вызвано инцидентом с принудительной посадкой в Минске борта Ryanair. Позднее глава Евросовета добавил, что ведётся разработка дополнительных ограничений в отношении республики. Новые санкции могут затронуть членов командования ВВС Беларуси и высшее руководство страны. Также не исключались направленные против экономики республики меры.
Ранее стало известно, что страны ЕС и США решили заставить режим Лукашенко ответить за инцидент с иностранным самолетом.