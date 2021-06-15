Лукашенко заставят ответить: крупнейшие госудраства мира приняли решение по инциденту с иностранным самолетом
Евросоюз и Соединенные Штаты приняли итоговое заявление по результатам совместного саммита. Среди прочих вопросов, документ фиксирует позицию стран по отношению к инциденту с принудительной посадкой самолёта ирландской авиакомпании Ryanair 23 мая в Минске.
Согласно итоговому заявлению саммита, страны выражают поддержку гражданам Беларуси, а также их требованиям о соблюдении демократических механизмов и прав человека.
Кроме того, в заявлении говориться о привлечении к ответу всех официальных лиц, которые причастны к инциденту с Ryanair и нарушением прав. В частности, речь идет о президенте республики Александре Лукашенко.
«Мы преисполнены решимости привлечь режим Лукашенко к ответственности за нарушения прав человека и основных свобод и за угрозу безопасности полетов в результате беспрецедентной и неприемлемой принудительной посадки пассажирского самолета ЕС под ложным предлогом и последующего ареста журналиста в рамках продолжающегося нападения на голоса оппозиции и свободу прессы», - приводит текст заявления «ТАСС».
Напомним, 23 мая самолет Ryanair был вынужден совершить посадку в Минске после получения сообщения о бомбе на борту. Посадка произошла по указанию белорусского президента. Угроза не подтвердилась, однако, в самолёте находился белорусский оппозиционер и сооснователь Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Его задержали и доставили в СИЗО. Проведя чуть менее месяца под присмотром силовых служб, журналист принял участие в пресс-конференции МИД Беларуси.