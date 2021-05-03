Новости – Политика
Политика
Санкции не страшны: Россия продолжает наполнять Беларусь своей нефтью
3 мая, 2021 05:03
1 мин
1 мин
Zamir Usmanov/Global Look Press
Нефть из России поставляется в Беларусь штатно, в соответствии с контрактами, несмотря на американские санкции.
Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко. По его словам, ограничительные меры со стороны Вашингтона распространяются на физических, юридических лиц США, а также компании, в которых Штатам принадлежит контрольный пакет.
«Но как бы мы нефть покупаем не в Соединенных Штатах, а у нашего партнера, Российской Федерации», - отметил Головченко, передает «Рен ТВ».
Также премьер-министр сообщил, что Беларусь прорабатывает вопрос строительства собственных терминалов в российских портах.
Ранее по теме: Беларусь завалит российские порты своими грузами
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку