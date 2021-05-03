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Санкции не страшны: Россия продолжает наполнять Беларусь своей нефтью

Артем Денисов
3 мая, 2021 05:03
1 мин
Артем Денисов
3 мая, 2021 05:03
1 мин
Zamir Usmanov/Global Look Press
Zamir Usmanov/Global Look Press

Нефть из России поставляется в Беларусь штатно, в соответствии с контрактами, несмотря на американские санкции.

Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко. По его словам, ограничительные меры со стороны Вашингтона распространяются на физических, юридических лиц США, а также компании, в которых Штатам принадлежит контрольный пакет.

«Но как бы мы нефть покупаем не в Соединенных Штатах, а у нашего партнера, Российской Федерации», - отметил Головченко, передает «Рен ТВ».

Также премьер-министр сообщил, что Беларусь прорабатывает вопрос строительства собственных терминалов в российских портах.

Ранее по теме:  Беларусь завалит российские порты своими грузами
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Санкции
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