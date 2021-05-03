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Беларусь завалит российские порты своими грузами

Артем Денисов
3 мая, 2021 04:01
1 мин
Артем Денисов
3 мая, 2021 04:01
1 мин
Zamir Usmanov/Global Look Press
Zamir Usmanov/Global Look Press

Беларусь прорабатывает вопрос строительства собственных терминалов в российских портах.

Как сообщил премьер-министр республики Роман Головченко, они необходимы для перевалки своих грузов. По его словам, имеются категории товаров, «где потенциально есть экономическая целесообразность задействовать российские порты».

«Вопрос в том, чтобы это не нанесло ущерб экономике предприятий с точки зрения логистики», - сказал Головченко.

Как отметил глава кабмина, в настоящее время эти вопросы изучают профильные рабочие группы, передает ТАСС. При этом российская сторона выразила готовность подобрать возможные участки для строительства, которые будут соответствовать требованиям Минска.

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