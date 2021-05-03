Новости – Политика
Политика
Беларусь завалит российские порты своими грузами
3 мая, 2021 04:01
1 мин
1 мин
Zamir Usmanov/Global Look Press
Беларусь прорабатывает вопрос строительства собственных терминалов в российских портах.
Как сообщил премьер-министр республики Роман Головченко, они необходимы для перевалки своих грузов. По его словам, имеются категории товаров, «где потенциально есть экономическая целесообразность задействовать российские порты».
«Вопрос в том, чтобы это не нанесло ущерб экономике предприятий с точки зрения логистики», - сказал Головченко.
Как отметил глава кабмина, в настоящее время эти вопросы изучают профильные рабочие группы, передает ТАСС. При этом российская сторона выразила готовность подобрать возможные участки для строительства, которые будут соответствовать требованиям Минска.
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку