Беларусь завалит российские порты своими грузами

Политика

Беларусь прорабатывает вопрос строительства собственных терминалов в российских портах.

Как сообщил премьер-министр республики Роман Головченко, они необходимы для перевалки своих грузов. По его словам, имеются категории товаров, «где потенциально есть экономическая целесообразность задействовать российские порты».

«Вопрос в том, чтобы это не нанесло ущерб экономике предприятий с точки зрения логистики», - сказал Головченко.

Как отметил глава кабмина, в настоящее время эти вопросы изучают профильные рабочие группы, передает ТАСС. При этом российская сторона выразила готовность подобрать возможные участки для строительства, которые будут соответствовать требованиям Минска.