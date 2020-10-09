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Самозванка под видом Светланы Тихановской 40 минут участвовала в закрытом заседании

Лилия Караева
9 октября, 2020 10:11
1 мин
Веб-камера
Piqsels.com

Неизвестный человек 40 минут успешно выдавал себя за экс-кандидата в президенты Беларуси Светлану Тихановскую на закрытом онлайн-заседании парламента Дании. В самом начале встречи у «штаба Тихановской» возникли проблемы с видеокамерой и ее не было видно на экране.

Встречу прервали спустя 40 минут, когда участники заседания «поняли, что что-то не так».

Заседание было посвящено нынешней политической ситуации в Беларуси. Стороны рассматривали разные варианты поддержки белорусского народа.

Как пишет РБК, за время сессии «не было сказано ничего, что могло бы скомпрометировать внешнеполитическую линию Дании». Инцидент будет расследован. Отныне включенная камера станет обязательным атрибутом подобных мероприятий.

Ранее Тихановскую внесли в базу разыскиваемых в России лиц. Накануне в МВД объяснили причину включения оппозиционерки в российский список розыска.

темы
Светлана Тихановская
заседание
самозванка
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