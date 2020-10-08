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Названа причина появления Светланы Тихановской в российской базе розыска

Лилия Караева
8 октября, 2020 15:38
2 мин
Светлана Тихановская
Wikimedia

В МВД России объяснили появление экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской в базе разыскиваемых лиц. Она попала в список на основании соглашений в рамках СНГ.

Об этом сказали в пресс-службе ведомства. В МВД пояснили, что уголовных дел против Тихановской в России не возбуждали.

Ее появление в базе полиции связано с действием двух документов - Соглашения о взаимоотношениях министерств внутренних дел в сфере обмена информацией от 3 августа 1992 года и Соглашения об обмене информацией в сфере борьбы с преступностью от 22 мая 2009 года. На их основании МВД формирует и ведет Межгосударственный информационный банк, пишет «Интерфакс».

В МВД Беларуси подтвердили, что Тихановская объявлена в межгосударственный розыск.

В российской базе говорится, что Светлана Тихановская 1982 года рождения разыскивается по статье УК. Номер статьи не уточнен.

Напомним, Светлана Тихановская была главным соперником действующего президента Беларуси Александра Лукашенко на выборах 9 августа. По официальным результатам, она набрала 10% голосов, по другой информации - 80%. С 11 августа оппозиционерка скрывается в Европе.

темы
МВД
розыск
Светлана Тихановская
база
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