Самолёт ФСБ России вылетел в Беларусь

Политика

В Республику Беларусь вылетел Ту-214ВПУ RA-64523 авиации ФСБ России. Об этом свидетельствуют данные из открытых источников.

«Согласно информации, которая транслируется одним из сервисов, отслеживающих полеты авиации - самолет ФСБ прямо сейчас входит в воздушное пространство Белоруссии», — сообщает Telegram-канал WarGonzo.

Ранее Александр Лукашенко предрек России политическую обстановку как в Беларуси из-за недоброжелателей из-за рубежа.