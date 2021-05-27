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Политика
Самолёт ФСБ России вылетел в Беларусь
27 мая, 2021 10:55
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В Республику Беларусь вылетел Ту-214ВПУ RA-64523 авиации ФСБ России. Об этом свидетельствуют данные из открытых источников.
«Согласно информации, которая транслируется одним из сервисов, отслеживающих полеты авиации - самолет ФСБ прямо сейчас входит в воздушное пространство Белоруссии», — сообщает Telegram-канал WarGonzo.
Ранее Александр Лукашенко предрек России политическую обстановку как в Беларуси из-за недоброжелателей из-за рубежа.
Telegram-канал @infantmilitario
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