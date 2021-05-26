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Политика
Александр Лукашенко предрек России политическую обстановку как в Беларуси
26 мая, 2021 10:45
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Kremlin Pool/Global Look Press
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о том, что за происходящими в настоящее время событиями в стране стоят недоброжелатели из-за рубежа, а именно из Запада.
«Запад перешел от бунтов к «удушению»», - описал текущую обстановку лидер РБ.
По его словам, в скором времени похожая ситуация может начать происходить в России, передает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».
Ранее Лукашенко «признался» в совершении «акта терроризма».
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