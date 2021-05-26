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Самолетам авиакомпании «Белавиа» запретили летать над Чехией и Финляндией

Марьям Ибрагимова
26 мая, 2021 14:23
2 мин
Марьям Ибрагимова
26 мая, 2021 14:23
2 мин
Zamir Usmanov/Russian Look
Zamir Usmanov/Russian Look

К авиационной блокаде Беларуси присоединились еще две страны — Чехия и Финляндия. Государства запретили самолетам авиакомпании «Белавиа» приземляться в их аэропортах.

Известно, что власти Чехии не только «закрыли небо» для Беларуси, но и поручили местным авиакомпаниям избегать перелетов над возглавляемым Александром Лукашенко государством. Нововведения вступят в силу с пятницы, передает РИА Новости.

Тем временем на сайте Агенства транспорта и коммуникаций Финляндии Traficom появилась информации об аннулировании разрешения на полеты самолетов авиакомпании «Белавиа» в страну.

«Критерием отмены разрешения является оценка Traficom того, что Беларусь не может обеспечить безопасность воздушного движения и пассажиров на своей территории. Решение было принято сегодня, и оно немедленно вступило в силу», — говорится в заявлении Агенства.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко назвал истинную причину экстренной посадки самолета Ryanair в Минске.

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