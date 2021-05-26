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Политика

Александр Лукашенко рассказал об истинной причине посадки самолета Ryanair в Минске

Марьям Ибрагимова
26 мая, 2021 13:21
1 мин
Марьям Ибрагимова
26 мая, 2021 13:21
1 мин
Kremlin Pool/Global Look Press
Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Беларуси Александр Лукашенко раскрывает подробности экстренной посадки самолёта авиакомпании Ryanair в Минске. По его словам, властям пришлось принять такое решение только потому, что другие страны не захотели брать на себя ответственность за борт.

Лидер РБ подчеркнул, что информация о заложенной бомбе в самолёте оперативно дошла до Литвы, Польши и Украины ещё до посадки авиалайнера в Минске, однако страны никак не отреагировали на происходящее.

«Почему ныне страждущие и рыдающие не приняли этот самолет? Испугались ответственности? Или кому-то все-таки очень надо было, чтобы он приземлился именно в Минске?», — цитирует главу Беларуси Telegram-канал Sputnik Беларусь.

Ранее Александр Лукашенко «признался» в совершении «акта терроризма».

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