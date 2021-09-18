Сами приезжайте: иностранные наблюдатели ответили критикам выборов в РФ
Тем, кто критикует ход избирательного процесса в РФ, стоит самостоятельно приехать и посмотреть, как все происходит на самом деле. Голосование соответствует всем международным стандартам. Об этом заявил депутат Национального собрания Франции Жером Ламбер, который посетил выборы в Госдуму РФ в качестве наблюдателя.
По его словам, много критики в адрес голосования в РФ звучит от «представителей англо-саксонского мира». Французские наблюдатели убеждены, что в данном случае критика было бы лучше «приехать самим и посмотреть, как все происходит». Это развеяло бы все сомнения в том, как идёт избирательный процесс.
«Если бы те люди, которые критикуют выборы, могли бы приехать, они бы убедились, что избирательный процесс проходит в полном соответствии с международным демократическим стандартом», - приводит слова Ламбера РИА «Новости».
Ранее о выборном процессе в России высказались наблюдатели из Германии. Некоторые аспекты их поразили.