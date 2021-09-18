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Политика
«В Германии было бы немыслимо»: немцы поразились уведенному на российских избирательных участках
18 сентября, 2021 13:18
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Youtube / Свободные
Избирательный процесс в России абсолютно прозрачен. Настолько, что прозрачны даже урны для голосования. В ФРГ такое было бы невозможно. Таким мнением поделилась депутат ландтага (орган самоуправления) Гамбурга Ольга Петерзен, которая посетила выборы в РФ в качестве наблюдателя.
«<…> Вплоть до того, что даже избирательные урны прозрачны, что в Германии было бы немыслимо», - сказала она.
Депутат отметила, что на избирательных участках везде установлены видеокамеры и ведется практически постоянное наблюдение за происходящим, передаёт «ТАСС».
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