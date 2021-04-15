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Политика

Самая секретная официальная дача: показали тщательно спрятанный особняк Путина на Валдае

Лилия Караева
15 апреля, 2021 17:59
2 мин
Лилия Караева
15 апреля, 2021 17:59
2 мин
СПА-комплекс на Валдае
Navalny.com

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, признан Минюстом иноагентом) показал особняк президента России Владимира Путина на Валдае в Новгородской области. Главу государства там никогда не снимают, в интернете нет фотографий главного дома.

Площадь дома составляет 3500 метров, он занимает четыре этажа. На территории резиденции есть китайский павильон, бани, пивной ресторан, детская площадка, собственная церковь под названием «Владимирская». Обычно по федеральным каналам, говоря о резиденции, показывают деревянную избушку.

ФБК выяснил, что в 350 метрах от основного дома находится «главный валдайский секрет» Путина - треэтажный СПА-комплекс, его площадь 7000 метров. Два из трех этажей здания находятся под землей. В здании есть личный салон красоты.

Резиденция находится на земле бизнесмена Юрия Ковальчука. Он занимается сдачей земли в аренду и зарабатывает на этом миллиарды, говорится на сайте ФБК.

У Путина четыре официальных резиденции: Кремль, Ново-Огарево (в Подмосковье), Бочаров ручей (в Сочи) и Валдай.

Ранее показали «дворец» президента с императорскими интерьерами в Геленджике.

Особняк на Валдае
Navalny.com
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ТЕГИ
Владимир Путин
ФБК
Новгородская область
Валдай
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