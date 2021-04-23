С чем связаны длинные майские праздники? В Кремле сделали заявление о новом локдауне

Политика

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов, касающийся решения лидера страны продлить майские праздники. По словам представителя Кремля, несмотря на то, что Путин прислушался к рекомендациям главы Роспотребнадзора Анны Поповой, объявляя нерабочими днями 1-11 мая, о новом локдауне речь не идет, беспокоиться не о чем, передает Росбалт.

Также Песков заявил, что данное нововведение коснется в большей степени чиновников, а не всех рядовых тружеников страны.

Ранее Геннадий Онищенко раскритиковал решение Путина сделать выходные дни в мае непрерывными. Он считает, что Россия не сможет стать передовой страной из-за подобных заявлений.