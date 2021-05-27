Ryanair: Михаил Мишустин заявил позицию России по инциденту

Политика

Российская сторона поддерживает позицию Беларуси, которая выступает за международное расследование инцидента с бортом ирландской авиакомпании Ryanair. Кроме того, Москва считает, что нужно избежать политизирования ситуации. Об этом на встрече с премьер-министром Беларуси Романом Головченко сообщил российский премьер Михаил Мишустин.

«Мы призываем не политизировать ситуацию с экстренной посадкой самолета (Ryanair – прим.) в Минске», - заявил он.

Мишустин подчеркнул, что в сложившейся ситуации и принятых против республики мерах, Россия «однозначно выступает против односторонних санкций».

Намерение и готовность белорусских властей «провести транспарентное международное расследование» инцидента Москва также поддерживает, передаёт «ТАСС».

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров призвал не «демонизировать» Беларусь.